Banilejos celebraron su décimo noveno convite

El Convite Banilejo celebró ayer su décimo noveno encuentro en las instalaciones de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), actividad que se celebra en el mes de noviembre para que coincida con las fiestas patronales y para reunir a la comunidad oriunda de ese municipio.

Este evento lleva cuatro años realizándose en el recinto de la UNPHU y anteriormente se llevaba a cabo en el Parque Mirador Sur de la capital. Contó con la participación del cantante Manny Cruz, grupos de baile, juegos infantiles gratis, bandas de música y reconocimientos a los fundadores de la Alianza Banileja, como Fabio Herrera, Magaly Pimentel y Marcos Aurelio Guerrero.

Ana Herrera, presidente de la Alianza, expresó que "Esta actividad es llamada convite debido a que, en los años 50, los campos convidaban a los vecinos para que entre todos cosecharan y sembraran las tierras".

Asimismo, agregó que este encuentro cuenta con comida, arepas y dulces realizados por banilejos, con el objetivo de darse "un abrazo de familiaridad".

Manifestó que cuentan con un récord de ayuda, donde la Alianza Banileja se esfuerza con grandes patrocinadores, y realizan un fondo para colaborar con instituciones de Baní, como orfanatos, hogares de ancianos, Escuela de Música Maquine, Movimiento Cultural Peraviano y Baledes de Don Gregorio y Nizao.

Estas entidades ayudan también a la comunidad, interviniendo lugares como el puente Rafael Herrera, el cual hace alrededor de 6 ó 7 meses se encontraba en malas condiciones, por ende, acordaron con el Ministerio de Obras Públicas para intervenirlo. Además, pagan por las restauraciones que vean necesarias.

Emprendedores del evento

“Debe de celebrarse por lo menos dos veces al año, sostuvo Nancy, del negocio “Nancy cocina de la doña”, afirmando que es una actividad muy emocionante. Ella tiene alrededor de 10 años asistiendo a este encuentro y siempre vende “bien, súper bien”.

Esther Pérez, también negociante, indicó que a este encuentro asisten personas de toda la provincia Peravia que están en diferentes partes del país para reunirse y compartir. Asegura sobre las ventas en el evento que “no nos hacemos ricos, pero se obtienen los beneficios”.

Entusiasmo

Maravillados por este encuentro que se realiza cada año, moradores de la provincia Peravia, como Aurora Soto, quien asiste desde los inicios de esta reunión, cuenta que es ahí donde cada año se encuentran personas que tienen tiempo sin verse y explicó que esta festividad solo se ha dejado de ejecutar por la pandemia del Covid y cuestiones de luto.

“Con este evento los emprendedores pueden llegar más lejos y mostrar los productos que representan a la provincia Peravia”, relató Alondra Díaz, también residente de Baní.

Felipe Troncoso, tesorero de La Sociedad Progresista de Villa Sombrero (Soprovis), organización comunitaria reconocida por su labor social, deportiva y de desarrollo en beneficio de la provincia Peravia y reconocida por el Senado de la República Dominicana por sus 50 años de trabajo, declaró que esta actividad los identifica como provincia y hermanos. “Qué bueno que venimos arrastrando esto de generación en generación, lo que significa que el género nacional en Baní, se mantiene”, comentó.

Reinas muestran belleza banileja

En este encuentro participaron jóvenes competidoras del certamen que se realiza para mostrar la belleza de Baní, una de ellas, Lisbeth Mejía, de 17 años y virreina en las fiestas patronales 2024-2025.

La adolescente, representante del orgullo banilejo y la alegría que llevan por dentro, explicó a reporteras de este diario que en este concurso son seleccionadas: Reina, Virreina y Princesa. Señaló que este certamen empodera a las mujeres y les da una oportunidad para crecer personalmente.

Autoridades que asistieron

Esta actividad contó con la presencia de diversas autoridades influyentes en Bani, como el senador de la provincia Peravia, Julito Fulcar; la gobernadora, Ángela Yadira Báez; el síndico Santos Ramírez; diputados como Luis Báez, y el Ayuntamiento de Baní.