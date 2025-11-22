Carolina Mejía anuncia que intervendrá el parque ambiental de la Núñez de Cáceres el 9 de diciembre

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía anunció que el parque ambiental de la avenida Núñez de Cáceres será “intervenido” el 9 de diciembre con el apoyo del Banco Popular Dominicano.

En un reportaje publicado este sábado por Listín Diario, se muestra el estado de abandono en que se encuentra esa área verde, la cual en otras ocasiones ha sido intervenida por las autoridades municipales, tanto en esta gestión como en la pasada administración del alcalde David Collado.

Sin embargo, al no darle el seguimiento requerido a las recuperaciones, el área de recreación vuelve a ser ocupada por personas sin hogar que lo toman como refugio permanente para alojarse por el día y la noche.

En esta oportunidad, Carolina Mejía enfatiza que el trabajo que se realizará será definitivo, gracias al esfuerzo del cabildo y el apoyo del Banco Popular Dominicano asegurando que será efectivo con el primer palazo que se dará el 9 de diciembre.

Asegura la alcaldesa que este parque tiene una gran importancia para ella y los residentes en el entorno que, a pesar de su actual estado lo utilizan con frecuencia para su recreación.

La funcionaria municipal afirma que, hace más de un año se viene elaborando el plan de rescate del parque ambiental de la Núñez.