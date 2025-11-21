Alcaldía del Distrito Nacional recupera aceras en la Máximo Gómez con Ovando

La Alcaldía del Distrito Nacional, a través de su Dirección de Defensa y Uso de Espacios Públicos (DUEP), informó que recuperó las aceras en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y Nicolás de Ovando.

El cabildo precisó que ese punto se mantuvo ocupado irregularmente por cerca de 25 años.

La acción fue impulsada por la alcaldesa Carolina Mejía desde marzo de este año, cuando inició un extenso proceso de notificaciones, acercamientos y conversaciones, tanto con comerciantes como con buhoneros, logrando un retiro voluntario, pacífico y consensuado de más de 38 ocupaciones.

“Esta recuperación histórica se inscribe dentro del compromiso asumido por Carolina para devolver espacios a los capitaleños, incluyendo áreas verdes para el esparcimiento, aceras y calles para el libre tránsito vehicular y peatonal”, expresa en un comunicado de prensa.

El director de DUEP, teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, encabezó estas ejecuciones y explicó entre las ocupaciones se encontraban casetas y puestos de comidas que bloqueaban totalmente las aceras, así como bancas de loterías operando sin la debida regulación del Ministerio de Hacienda.

“Este logro fue posible gracias a la buena voluntad y al estilo de diálogo cercano que caracteriza la gestión de la alcaldesa Carolina Mejía, cuyos ejes de trabajo priorizan el orden, la seguridad peatonal y el bienestar ciudadano”, destacó el alto oficial.

Sanz Melo también precisó que el proceso contó con el respaldo de la Asociación de Buhoneros del Distrito Nacional, encabezada por Marino Martes, y de la asociación local de vendedores, entidad que agradeció el trato considerado y respetuoso recibido.

La ADN explicó que intervendrá de manera integral toda el área, incluyendo la ampliación de aceras, marcos verdes y colocación de luminarias LED.

El cabildo capitaleño indicó que el objetivo es garantizar, no solo la correcta utilización del espacio público, sino también la seguridad de los ciudadanos.