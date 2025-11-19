Fuerte congestionamiento vial persiste pese a restablecimiento de tramo de la Línea 1 del Metro

Aunque el servicio en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo comenzó a restablecerse tras la avería registrada este miércoles, la situación en las inmediaciones continúa complicada.

En los alrededores de la estación Máximo Gómez persiste un intenso congestionamiento vehicular, provocado por la salida masiva de usuarios que tuvieron que abandonar los vagones y buscar otras formas de llegar a sus destinos.

El caos generado ha empujado a muchos pasajeros a optar por carritos públicos, otros deciden trasladarse caminando o tomando otros medios de transporte alternativos, lo que ha recargado aún más el tránsito en la zona de las avenidas Máximo Gómez y Hermanas Mirabal y el entorno del puente Francisco J. Peynado. La mezcla de peatones, vehículos y rutas improvisadas mantiene la movilidad lenta y desorganizada.

Mientras tanto, la circulación del Metro se normaliza de manera progresiva, luego de que un tren quedara detenido en dirección a Villa Mella y obligara a evacuar a decenas de pasajeros.

La jornada se complicó aún más debido a que, en horas de la mañana, otra incidencia en la estación María Montez afectó las operaciones del sistema.