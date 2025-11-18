Presidencia declara que los fallos en servicios digitales se debieron a proveedores internacionales

La Presidencia de la República Dominicana informó este martes que las intermitencias experimentadas por algunos usuarios en plataformas y servicios en línea durante la mañana no corresponden a fallas internas del Estado dominicano, sino a un incidente técnico registrado en servicios globales de infraestructura digital, específicamente en la red de la empresa internacional Cloudflare.

Cloudflare, proveedor mundial utilizado por miles de plataformas en todo el mundo, reportó una degradación de servicio que afectó temporalmente la estabilidad de distintos sitios y aplicaciones, generando impactos en países de la región y de otras partes del mundo.

Las autoridades explicaron que, pese a este evento externo, los sistemas críticos del Gobierno dominicano —incluyendo portales institucionales, servicios de consulta, plataformas administrativas, canales de atención y servicios internos—han mantenido su operatividad gracias a los protocolos de respaldo, redundancia y de supervisión continua implementados en la infraestructura tecnológica del Estado.

La Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) informó que su equipo de tecnología ha mantenido una vigilancia activa desde el primer momento, coordinando con proveedores locales y monitoreando la estabilidad general de la conectividad.

“Queremos dejar claro que las intermitencias observadas por algunos usuarios no se originaron en los sistemas del Gobierno. Nuestros servicios están funcionando con normalidad, protegidos por mecanismos de redundancia y monitoreo permanente”, expresó el portavoz de la Presidencia.

El Gobierno reafirmó su compromiso con la modernización, la seguridad y la resiliencia digital del Estado, subrayando que continuará fortaleciendo la infraestructura tecnológica para garantizar que la ciudadanía cuente con servicios confiables, estables y accesibles en todo momento.