"La ciudad que respira": Proyecto para rescatar espacios públicos en la Capital

Con la meta de marcar un antes y un después de los espacios públicos y sectores de la capital catalogados como críticos, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) dio a conocer el proyecto denominado "La Ciudad que Respira". Una iniciativa para construir parques, plazas, contenes y badenes.

Este plan fue presentado en el Aloft Hotel Santo Domingo Piantini, este lunes.

Lugares específicos como el Parque Urbanización Fernández, en la calle Elipse, el Bulevar Honduras, el Pabellón de las Naciones, el Paseo de Agua Dulce, en el barrio 27 de Febrero.

Así como La Yaguita y Caonabo Beato fueron destacados durante la presentación de balance de la iniciativa. Cuyas intervenciones forman parte de las directrices ejecutadas por la segunda gestión de la alcaldesa Carolina Mejía (2024-2028).

Sin embargo, de acuerdo con el cabildo, estos lugares que antes fueron vulnerables son solo una parte de un total de 200 zonas que desde la alcaldía han sido identificadas para su transformación, enfocadas en los ejes: “una ciudad más ordenada, más segura y más humana”.

Recuperación de parques y plazas

Durante la presentación llevada a cabo este lunes, Listín Diario consultó a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, sobre los planes ejecutados en el remozamiento de "La ciudad que respira". Mejía expresó que el objetivo es devolver esos lugares a la sociedad, construyendo espacios de bienestar como parques, contenes y aceras.

Además, puntualizó que el referido proyecto está enfocado en tres ejes centrales; estos incluyen trabajar por una ciudad más ordenada, segura y más humana.

"Hemos construido parques, plantado más de 20,000 árboles y arbustos, contenes y badenes, y los espacios públicos se han convertido en lugares vivos para celebraciones como bodas y cumpleaños, bautizos", sostuvo.

Asimismo, explicó que en el proyecto se siguió un proceso de planificación según correspondió. Esta estaba abarcó desalojos de personas de sus viviendas y reubicación. Esta intervención se llevó a cabo en el paseo de Agua Dulce.

“Hace cinco años en el paseo de Agua Dulce, para poder hacer un espacio de bienestar, lo que hicimos fue que trasladamos a ocho familias y logramos convertir ese lugar en un espacio para la convivencia de las familias en el sector”, explicó la alcaldesa.

Unión de sectores público privado

Por lo que ratificó que, gracias a estos espacios públicos, hoy las comunidades respiran alegría, paz y una nueva esperanza.

También indicó que el proyecto se ha llevado a cabo con la unión del sector público y privado y la ciudadanía. En ese sentido, reconoció el rol de empresarios, juntas de vecinos, cogestores y Gobierno central.

“Hoy puedo asegurarles que hemos cumplido con esos objetivos. Espacios en desorden; les pusimos orden. Definimos reglas claras y las colocamos en cada uno de ellos”, sostuvo.

Asimismo, al concluir su ponencia, manifestó que aún faltan otras intervenciones para continuar el proceso de recuperación de espacios públicos.

“Esta gran transformación apenas comienza”, aseguró Mejía, al concluir entre la ovación de pie del público.