DNCD arresta a "Carlos Pepa", microtraficante buscado en San Pedro de Macorís

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, arrestaron a una persona señalada como uno de los principales cabecillas del microtráfico en San Pedro de Macorís, con cientos de gramos de cocaína, marihuana y crack.

Carlos Miguel Arias Fabian, alias “Carlos Pepa”, de 20 años, fue detenido durante una orden de allanamiento y captura, ejecutada en una vivienda de la calle primera, sector Invi II, en el municipio de Quisqueya.

Durante la intervención, los agentes y fiscales, incautaron 182 gramos de un polvo blanco que se presume es cocaína, 461 dosis de marihuana, 123 gramos de una material rocoso presuntamente crack, dos balanzas, tres celulares, fundas y otras evidencias para el empaque y distribución de sustancias narcóticas.

"Carlos Pepa" figuraba como uno de los 10 delincuentes más buscados en la región Sureste del pais, por ser uno de los principales cabecillas del microtráfico de drogas y la comisión de múltiples delitos.

El hoy detenido tenía dos órdenes de arresto por violación a los artículos 295, 296, 266, 309, 304 y 384 del Código Penal Dominicano".

El detenido será sometido a la justicia en las próximas horas, mientras el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para arrestar a otros implicados en esta red de microtráfico que opera en esa parte del país.