Lluvias incrementarán en la tarde por vaguada, especialmente hacia el Cibao y el sureste

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado una vaguada, junto a los efectos locales, generará aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varias provincias.

Para esta tarde se esperan lluvias en Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, San Juan, la parte norte de Santo Domingo, entre otras provincias cercanas.

En cuanto a las temperaturas, estarán agradables en noche y la madrugada, especialmente en las zonas de montaña y valle del interior. Este descenso de las temperaturas se debe al viento fresco del este/noreste.

Para el domingo, la mañana será de nubes aisladas y sol, sin embargo, en horas de la tarde las lluvias esperadas estarán diseminadas sobre provincias del sureste, la Cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza; especialmente hacia localidades de Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña y la zona montañosa de Pedernales y Barahona.

En el Gran Santo Domingo, la temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 31 °C y 33 °C.