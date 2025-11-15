Hogar Crea entrega 600 reeducados a la sociedad en su aniversario

En el quincuagésimo aniversario de su fundación, Hogar Crea Dominicano celebró este sábado su ceremonia de reeducación número cincuenta en la que reintegró a la sociedad 600 hombres y mujeres.

La graduación estuvo encabezada por Julio Díaz Capellán, director ejecutivo de Hogar Crea; Juan Agustín Molina Almonte, presidente de la entidad, y otros miembros directivos.

Con esta promoción, Hogar Crea ha reinsertado a la sociedad seis centenares de personas que concluyeron el programa terapéutico y de desintoxicación.

La graduación fue realizada en memoria de don Leopoldo Díaz Henríquez, fundador de la entidad, quien falleció el pasado nueve de noviembre del año en curso.

“Él decía que él añoraba que no hubieran hogares ni centros de internamiento porque quería decir que la adicción iba a desaparecer”, expresó su hijo y director, Julio Díaz Capellán.

Fue honrado póstumamente durante la ceremonia con un minuto de silencio y su semblanza narrada por la voz de Miguel Franjul, director del periódico LISTÍN DIARIO, quien definió su obra como un “legado imperecedero”.

“Don Leopoldo no fue un teólogo de la problemática social, fue un padre que, tras ver a su hijo, Julio Díaz Capellán, caer en las garras de la drogadicción, decidió convertir una tragedia familiar en una cruzada nacional”, expresó Franjul en el audiovisual.

La organización se dedica a la prevención del consumo de drogas en el país, y fue creada a través del decreto emitido por el Poder Ejecutivo 1708.

Fue fundada en 1975; su primera casa de acogida operó en Alma Rosa y actualmente es una red con más de 40 hogares distribuidos en todo el país.