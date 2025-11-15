COE coloca cuatro provincias en alerta verde por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dispuso el nivel de alerta verde para cuatro provincias, debido a posibles aguaceros tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varias provincias del país.

El organismo indicó que las provincias Samaná, Santiago, Puerto Plata y Monseñor Nouel están en el nivel de alerta verde, ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

El nivel de alerta verde se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población.

Asimismo, se prevén lluvias para Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, San Cristóbal, San José de Ocoa, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Azua, San Juan, el Gran Santo Domingo, entre otras provincias cercanas, que irán disminuyendo gradualmente durante la noche.

En cuanto a las temperaturas, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) dijo que estarán agradables en noche y la madrugada, especialmente en las zonas de montaña y valle del interior. Este descenso de las temperaturas se debe al viento fresco del este/noreste.