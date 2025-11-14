Denuncian envenenamiento de perros captado en cámaras y someterán a la justicia al responsable

La Fundación LASO, a través de su Consejo de Defensa de los Animales, denunció el envenenamiento de varios perros en un hecho ocurrido en la Urbanización Máximo Gómez, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, acción que quedó registrada en las cámaras de seguridad de la residencia afectada.

El hecho ocurrió a las 6:44 a. m. de este martes 11 de noviembre, cuando el ciudadano Marino Castro fue captado lanzando un papel con comida mezclada con veneno hacia la acera del portón de la vivienda ubicada en la Casa No. 13A.

En ese lugar se encontraba un perro comunitario, alimentado solidariamente por un vecino de la familia afectada.

En las imágenes se observa con claridad al señor Castro caminando frente a la vivienda y arrojando el material contaminado.

Posteriormente, los animales consumen la sustancia letal y comienzan a mostrar signos de intoxicación, hasta morir minutos después entre convulsiones y sufrimiento.

En el video también se aprecia la desesperación y el dolor del ciudadano que cuidaba a los perros, quien rompe en llanto al encontrar a los animales agonizando.

Lorenny Solano, presidente de Fundación LASO, calificó este hecho como "una barbarie inaceptable", recordando que en la República Dominicana la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable tipifica como delito el maltrato y la crueldad contra los animales, estableciendo responsabilidades penales para los agresores.

“Las imágenes son desgarradoras e indignantes. No podemos permitir que actos de esta crueldad queden impunes. El Consejo de Defensa de los Animales de Fundación LASO asumirá el caso y someterá a la justicia al responsable con todo el peso de la ley”, afirmó Lorenny Solano, presidenta de la entidad.

La organización reiteró que este tipo de acciones no solo vulneran los derechos de los animales, sino que representan una amenaza para la comunidad completa, ya que el uso de sustancias tóxicas en espacios públicos pone en riesgo a otros animales, niños, adultos mayores y transeúntes.

Fundación LASO hace un llamado a las autoridades competentes a actuar con firmeza y a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de crueldad animal, recordando que el silencio y la indiferencia son cómplices de la violencia.

“Cada vida cuenta, y cada acto de maltrato debe ser enfrentado. Hoy más que nunca debemos unirnos para exigir justicia y garantizar que hechos como este no vuelvan a repetirse”, expresó Solano.

El caso será depositado en la fiscalía correspondiente en las próximas horas.