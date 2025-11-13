Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las FF.AA. celebra su 95 aniversario

La Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA) del Ministerio de Defensa (MIDE) inició las actividades conmemorativas por su 95.º aniversario de fundación con una izada de la Bandera Nacional y la institucional, encabezada por el presidente de la entidad, general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez, ERD.

El acto, realizado en la explanada principal de la sede central, reunió a directores, subdirectores, oficiales superiores y subalternos, así como al personal civil y administrativo, además de una comitiva de militares retirados en representación de todos los pensionados de las Fuerzas Armadas, quienes aportaron un valor simbólico esencial a la ceremonia.

Durante sus palabras, el general Jiménez Sánchez destacó la trascendencia de esta fecha histórica y el compromiso asumido durante casi un siglo por la Junta de Retiro en favor de la dignidad, seguridad y bienestar de los pensionados militares y sus familias.

Un momento histórico: entonación por primera vez del Himno Institucional de los Retirados

fuerzas Armadas, Himno de los pensionados entonado por primera vez.Listin Diario

Uno de los instantes más emotivos del encuentro fue la entonación, por primera vez, del Himno Institucional de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las FF.AA., interpretado por todos los militares activos y en retiro, colaboradores presentes.

Este nuevo símbolo musical fue escrito por el compositor Manuel Jiménez y exalta la vocación de servicio y el legado de la institución.

Las actividades conmemorativas continuaron con una solemne misa de acción de gracias en la Iglesia Nuestra Señora de la Altagracia del Ministerio de Defensa, oficiada por el general de brigada capellán castrense Gerardo Ramírez Paniagua.

La ceremonia contó con la presencia, en representación del Ministro de Defensa, del inspector general de las Fuerzas Armadas, mayor general Delio B. Colón Rosario, ERD., así como del viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general técnico de aviación Carlos Ramón Febrillet Rodríguez, FARD.

También participaron el presidente de la JRFPFFAA, autoridades militares, pensionados y colaboradores de la entidad. Estuvieron presentes los directivos de la fundación Hapcoa Faith and Blue USA, así como representaciones de Maryland, Baltimore y Nueva York, siendo esta la fundación de policías hispanos más antigua de los Estados Unidos.

El acto contó con la participación de los pasados presidentes de la Junta de Retiro, comisiones de pensionandos de diferentes regiones del país, así como directores de las diferentes dependencias del Ministerio de Defensa, autoridades civiles y militares.

"Al cumplir 95 años, la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas —dependencia del Ministerio de Defensa— reafirma su misión de servir con honor, eficiencia e integridad a los militares retirados y a sus familias, consolidando un legado institucional que continúa siendo pilar de protección, estabilidad y gratitud en las Fuerzas Armadas de la República Dominicana", se explica en un comunicado de prensa.