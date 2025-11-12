Funglode presenta radiografía sobre los feminicidios en RD; 77 hijos en la orfandad en 2024

Un total de 73 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el año 2024, lo que provocó que 77 hijos quedaran en estado de orfandad.

Así lo reveló el estudio “Feminicidios en República Dominicana: radiografía de la violencia feminicida 2016–2024”, una investigación que documenta casi una década de datos, patrones y realidades sobre este problema social.

La investigación fue presentada en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), a través del Observatorio Político Dominicano (OPD), por Flor Esmirna Batista Polo, coordinadora de la Unidad del Poder Legislativo del OPD, quien mostró la radiografía de los feminicidios en el país a lo largo de los últimos nueve años.

Flor Esmirna Batista Polo, coordinadora de la Unidad del Poder Legislativo del OPD.Víctor Ramírez/ LD

Batista Polo explicó que entre 2016 y 2024 se registraron 706 feminicidios en el país, con víctimas cuyas edades oscilan entre los cuatro días de nacida y los 94 años. Asimismo, reveló que el 53 % de los crímenes fueron cometidos con armas blancas, y un 37 % con armas de fuego.

Además, 18 casos derivaron en feminicidios-suicidios, una tendencia preocupante por su incremento sostenido.

La investigadora subrayó que “las cifras reflejan un fenómeno que se mantiene estable en el tiempo, lo que evidencia que las políticas implementadas hasta ahora no han logrado incidir de manera estructural”.

En el marco de la actividad, se desarrolló un conversatorio titulado “¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?”, en el que participaron representantes de distintos sectores del Estado y la sociedad civil, como Juliana O’Neal, diputada; Kinsberly Taveras, diputada; Ana Iris Linares, del Observatorio de Género del Poder Judicial; Ana Villa Camacho y Patricia Liranzo, académica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

En su intervención, Taveras habló de la propuesta legislativa integral “Dejala ir” que busca abordar la violencia de género, los feminicidios y los filicidios en la República Dominicana.

La diputada subrayó que la violencia de género es un problema que va más allá de la vida de la víctima, afectando a la familia y teniendo un impacto fiscal significativo.

Asimismo, la legisladora Juliana O’Neal mencionó proyectos claves para contribuir a la protección de las mujeres, entre los que destacó una ley que instituye el sistema de monitoreo telemático mediante dispositivos electrónicos y crea el Centro Nacional de Monitoreo Permanente 24/7, una medida busca reforzar la eficacia de las órdenes de protección y activar protocolos de reacción inmediata.

Durante el diálogo, las panelistas coincidieron en la urgencia de fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar los mecanismos de prevención y promover una educación basada en la igualdad y el respeto.

La actividad contó la presencia del expresidente, Leonel Fernández, el director del Observatorio Político Dominicano (OPD), Nathanael Concepción, el académico y exsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, entre otros.