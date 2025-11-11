La CAASD rehabilitará planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en La Ciénaga

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó anoche que a partir de esta semana iniciará la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en La Ciénaga.

A raíz de un reportaje publicado por LISTÍN DIARIO, en el que se resaltaba el estado de abandono de la planta y las precariedades a las que se enfrentan los comunitarios de los barrios Guachupita, Los Guandules por la inoperatividad; la CAASD indicó que un equipo de la entidad y brigadas de la Alcaldía del Distrito Nacional realizarán un levantamiento y limpieza del lugar.

“Entendiendo la urgencia impuesta por las lluvias recientes y el vertido de basura que afectan el drenaje de la zona, queremos comunicar que en esta misma semana estaremos enviando nuestro equipo de operaciones y calidad de agua, junto con brigadas de aseo urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional, para realizar de inmediato labores de limpieza y saneamiento en la zona, con la meta de mitigar cualesquiera de los riesgos sanitarios y ambientales que enfrenta la comunidad”, expresó la institución a través de un comunicado.

La CAASD aclaró que las plantas de tratamiento de aguas residuales no forman parte del sistema de agua potable, al asegurar que su función es sanitaria y ambiental, pues están diseñadas para tratar las aguas servidas antes de su retorno seguro al medio ambiente.

“En cambio, el agua que la CAASD distribuye a los hogares proviene de fuentes protegidas, pasa por procesos de potabilización certificados y cumple con los estándares de calidad establecidos por las autoridades de salud y medio ambiente”, apuntó. Asimismo, resaltó que ambos sistemas, el de saneamiento y el de agua potable, son distintos, pero complementarios para garantizar salud pública y sostenibilidad ambiental, razón por la cual la situación de la planta citada no afecta ni interactúa con el agua potable que recibe la comunidad.

Ante esto, precisó que desde el 2024, la institución elaboró un plan para la rehabilitación integral de la planta, razón por la cual ya se encuentran presupuestados y provisionados los recursos necesarios para ejecutarlo.