Falla eléctrica deja fuera de servicio estaciones Mamá Tingó, Gregorio Luperón y Peña Gómez del Metro

El resto de la Línea 1 (desde Peña Gómez hasta Centro de los Héroes) y la Línea 2 completa se mantienen operando con normalidad.

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó que, a las 7:25 p. m. de este lunes 10 de noviembre, se produjo una falla eléctrica en el tramo entre las estaciones Mamá Tingó y Peña Gómez, lo que afecta el suministro de energía que alimenta los trenes en esa sección.

Como resultado, el servicio en la Línea 1 se encuentra interrumpido entre las estaciones Mamá Tingó, Gregorio Luperón y Peña Gómez.

El resto de la Línea 1 (desde Peña Gómez hasta Centro de los Héroes) y la Línea 2 completa se mantienen operando con normalidad.

Un tren que se encontraba detenido en tránsito fue evacuado de forma segura, conforme a los protocolos establecidos. 

Nuestros equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Esta situación no representa riesgo para los usuarios. Asimismo, garantizamos que este martes el servicio se ofrecerá con normalidad en toda la Línea 1.

Agradecemos su comprensión y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y calidad del servicio.

