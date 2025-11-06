Aerodom anuncia que no hay cancelaciones de vuelos desde RD hacia Estados Unidos

A pesar del anuncio de las autoridades de Estados Unidos sobre la posible suspensión de vuelos hacia ese país, Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom) informó este jueves que todas las operaciones programadas para este viernes desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG) se mantienen sin cancelaciones y en total normalidad.

De acuerdo con la empresa concesionaria, hay en programación un total de 118 vuelos previstos para despegar desde la terminal hacia diferentes ciudades estadounidenses, de los cuales 100 corresponden a operaciones de pasajeros de ida y vuelta; y 18 a vuelos de carga que despegan desde la misma terminal.

“Hasta ahora todos los vuelos programados se mantienen confirmados. Ninguna aerolínea ha cancelado ninguno de sus vuelos”, aseguró Luis López, director corporativo de comunicaciones de la empresa concesionaria Aerodom, al ofrecer declaraciones sobre la situación.

López explicó que el personal operativo y de monitoreo del aeropuerto se mantiene en constante seguimiento a la evolución de los acontecimientos en Estados Unidos, donde las autoridades aeronáuticas anunciaron restricciones temporales debido a motivos técnicos y de seguridad.

El portavoz señaló que, aunque se mantiene la alerta informativa, no se han recibido notificaciones oficiales de cancelaciones por parte de las aerolíneas que operan rutas regulares hacia Estados Unidos, entre ellas Sky High, Arajet, y JetBlue sin verificar todavía.

Aerodom exhortó a los pasajeros con vuelos programados para este fin de semana a permanecer atentos a sus correos electrónicos y canales oficiales de comunicación de sus respectivas aerolíneas a los fines de evitarle contratiempos al llegar al aeropuerto.

“En caso de producirse algún cambio, la línea aérea lo informará oportunamente a los pasajeros. También pueden acceder a las páginas web para verificar el estatus de sus vuelos”, añadió López.

Entre los destinos con mayor número de operaciones desde el AILA hacia territorio estadounidense figuran Miami, Nueva York, Orlando, Boston, Newark, Atlanta y Fort Lauderdale, rutas de alta demanda por la diáspora dominicana residente en EE.UU.

Mientras tanto, los vuelos de carga, que incluyen operaciones de ida y vuelta, se mantienen también confirmados, según el reporte de Aerodom. Estos vuelos transportan mercancías perecederas, piezas industriales y correspondencia internacional y cargas de vegetales entre otros productos.

Las autoridades aeroportuarias reiteraron su compromiso de garantizar la continuidad de las operaciones y la seguridad de los pasajeros, al tiempo que señalaron que cualquier actualización será comunicada a través de los canales oficiales del aeropuerto y de las aerolíneas.

Con más de un centenar de vuelos diarios, el Aeropuerto Internacional de Las Américas continúa siendo la principal puerta de entrada y salida del país, y un punto estratégico de conexión entre República Dominicana y Estados Unidos