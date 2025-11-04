Sindicalistas se suman a propuesta de Omar Fernández; piden menos impuestos a salarios

Dos confederaciones sindicales dominicanas respaldaron la iniciativa del senador Omar Fernández que busca indexar los salarios conforme a la inflación.

Por separado, los sindicalistas Gabriel del Río y Pepe Abreu se mostraron de acuerdo con liberar de impuestos aquellos salarios inferiores a RD$ 52,000 mensuales.

Gabriel del Rio, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), argumentó que es necesario que se aplique la ley.

“No es posible que un sector trabajador que gana poco se le descuente”, explicó el gremialista.

Mientras que, Rafael -Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), estableció que es un deber del Estado generar las condiciones para que el trabajador y su familia estén mejor.

“El trabajador sea público o sea privado, lo que hace con su con su salario es por lo general adquirir artículos de primera necesidad… no utiliza ese dinero para para guardarlo, porque no da para guardar, entonces si lo gobiernos fueran un poquito más inteligente, lo que lo que debieran hacer es el gobierno ponerlo en manos del trabajador ese dinerito que le está reteniendo este asalariado, ya que el gobierno va a recibir de nuevo a través del impuesto al consumo”, concluyó Abreu.

Ambos sindicalistas coincidieron en que la situación económica por la que atraviesan los trabajadores limita el desarrollo humano.

Gabriel del Río afirma que el Gobierno se excusa el que no tiene recursos, aun cuando este es un argumento falso a su juicio.

“¿Qué es lo que se tiene que hacer para el gobierno aumentar sus ingresos? Hacer posible cobrar los impuestos, la evasión, la elusión seguir persiguiendo a los que violan las normas, pero el Gobierno no puede violar la norma, la ley está ahí y eso debe aplicarse tal como está”, enfatizó Gabriel del Río.