Hoyos se multiplican en vías públicas de la capital y ponen a las personas en peligro

Una vez más, conductores y transeúntes denunciaron el peligro inminente al que son expuestos a diario debido a los hoyos que proliferan en las calles, carreteras, avenidas y autopistas de la capital.

En un recorrido que inició en la avenida Los Próceres con Euclides Morillo, en la misma intersección, se notó el primer agujero.

En la misma avenida Los Próceres con Erik Leonard Ekman existen dos hoyos y otras irregularidades que dilatan la marcha del tráfico vehicular.

También en la avenida República de Colombia frente al Jardín Botánico, dirección Sur-Norte, hay tres hoyos más; el tercero de ellos es de mayor peligro debido a su profundidad y longitud.

Santo Domingo Norte

Transitando la avenida Presidente Jacobo Majluta Azar, próximo a la entrada del Higüero, también se ubica otro hoyo.

En la misma avenida, por la entrada de Los Guaricanos, son varios los hoyos que se ubican en ese punto, y según indicaron Julio César, motorista, y Ricardo Valenzuela, comerciante, tienen una permanencia de aproximadamente dos años.

“Eso tiene casi dos años así. Ellos la reparan, no digo que no la reparan, pero quizá el material que utilizan es muy malo y el agua completamente le hace daño. Es un peligro, un motorista se mata ahí y uno tiene que estar pendiente porque uno paga mucha multa y muchos impuestos”, expresó Valenzuela.

Continuando en la misma avenida Presidente Jacobo Majluta, intersección cruce Mirador Isabela, el tramo está deteriorado y, próximo a las cabañas que se encuentran más adelante, hay otro hoyo.

En la avenida Charles de Gaulle, dirección oeste-este, próximo a la entrada del residencial Marañón II en Santo Domingo Norte, a pocos metros del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, se ubican tres hoyos de gran dimensión.

Según uno de los comerciantes del área, que decidió omitir su nombre, los agujeros han sido causa de múltiples accidentes en la vía “a cada rato”.

Saliendo de Santo Domingo Norte, en el puente sobre el río Ozama, también proliferan los hoyos.

Santo Domingo Este

Prosiguiendo el recorrido por la avenida Charles de Gaulle con calle Real Cancino (cruce de Cancino), hay tres hoyos; el que está en el medio de las vías es el que más peligro representa por su tamaño y profundidad: “parece un badén”, expresó un transeúnte.

En la misma avenida, próximo a la gasolinera, en la intersección, se ubica un hoyo que se extiende a ambos sentidos de la Charles de Gaulle.

Asimismo, en la avenida Charles de Gaulle con la carretera de Mendoza, aparte de los hoyos, el tramo está deteriorado, causando taponamiento vehicular en el área.

En la autopista Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, antigua autopista San Isidro, próximo a la intersección con la calle Euclides, dirección oeste-este, también se ubica un agujero de tamaño considerable.

Mientras que, en la autopista Las Américas, próximo a la entrada del Hospital Traumatólogo Doctor Darío Contreras, no solo hay un “tremendo hoyo”, sino que el tramo, hasta cruzar la avenida Sabana Larga, se encuentra en complejo deterioro.

Las condiciones “intransitables” de la vía permanecen así desde hace aproximadamente un año, a pesar de las constantes denuncias realizadas con anterioridad y de los muchos “intentos” por parte de las autoridades de corregir las irregularidades.