Ríos desbordan y pone a Barahona casi bajo el agua

La provincia de Barahona fue afectada por lluvias copiosas e intensas desde las primeras horas de la madrugada y la mañana de este domingo, provocando que sus calles se convirtieran en “ríos” con fuertes correntías que inundaron prácticamente todo el municipio sureño.

Un recorrido realizado por reporteros de este medio la mañana del domingo permitió observar cómo las calles y los patios de algunas casas, tanto del municipio cabecera Barahona como de Villa Central, estaban llenos de agua.

Las inundaciones son consecuencia de las intermitentes lluvias que caían en la zona, cuyos suelos ya estaban saturados por los aguaceros dejados por la tormenta, luego convertida en huracán, Melissa.

Desbordamiento de Afluentes

Este reportero conversó vía telefónica con el director regional de la Defensa Civil, Carlos Confidente, quien dijo que estaban realizando los preparativos para atender cualquier situación generada por las lluvias.

Confidente tenía reportes de supuestas inundaciones en la comunidad El Memiso, perteneciente a Canoa, municipio Vicente Noble, y se disponía a trasladarse a esa localidad para asistir a personas que pudieran necesitar ayuda.

Sin embargo, la comunitaria Cristobalina “Chela” Yorro, de la comunidad Las Minas, informó que en El Memiso no había una situación de inundación, a excepción de una parte de la parroquia que se encuentra en una zona baja, de donde estaban sacando el agua con una motobomba.

Residentes de los sectores Palmarito y Los Guandules del municipio Barahona reportaron que el río “Arroyito”, un afluente que nace en el Distrito Municipal La Guázara, se había desbordado nuevamente, afectando a los dos citados sectores y otras zonas de la localidad.

De igual manera, en la zona Baja (cabecera del río Birán, Baitoíta y Pueblo Nuevo, entre otros), los residentes reportaron que el río Birán también se había desbordado a causa de las fuertes lluvias.

Se espera que en las próximas horas el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR), bajo la rectoría de la gobernadora Oneida Catalina Féliz Medina (provincial) y el alcalde Míctor Emilio Fernández de la Cruz (municipal), quienes accionan coordinadamente en situaciones como estas, ofrezcan detalles sobre la situación generada por los fuertes aguaceros.

Algunas personas comentaban en sus barrios que los aguaceros caídos sobre la localidad en cuestión de horas superaban los acumulados de lluvias dejados por Melissa a su paso por la región.