Vaguada y onda tropical provocarán lluvias hasta la tarde de este domingo

Los aguaceros seguirán en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, entre otras provincias.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que para este domingo continuarán las lluvias con tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a la incidencia de una vaguada y el paso de una onda tropical.

Los aguaceros seguirán en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Peravia, entre otras provincias bajo el nivel de alerta y aviso meteorológico.

Sin embargo, el organismo indicó que a partir de la tarde las lluvias empezarán a disminuir paulatinamente. 

"Para mañana lunes, tanto la onda tropical como la vaguada se alejarán del país, quedando una masa de aire con menor contenido de humedad por la incidencia de un sistema anticiclónico, por consiguiente, predominará un ambiente soleado, poco nuboso y de escasas precipitaciones", sostuvo el Indomet.

En el Gran Santo Domingo, la temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 31 °C y 33 °C.

