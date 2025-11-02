Nueve localidades en alerta amarilla y 14 en verde ante paso de onda tropical

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene nueve provincias en alerta amarilla y 14 en alerta verde, ante el paso de una onda tropical que ha provocado aguaceros desde la madrugada de este domingo en parte del territorio nacional.

En el nivel de alerta amarilla continúan Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia, y el Distrito Nacional.

Mientras que en alerta verde se encuentran Duarte, Monseñor Nouel, Azua, Independencia, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Bahoruco, Santiago, Barahona, Valverde, Monte Cristi, Dajabón, San Juan, y Pedernales.

El COE hizo un llamado a la población y a los organismos de primera respuesta para que no bajen la guardia o se descuiden debido a que las lluvias continuarán durante las próximas 24 a 48 horas.

“En vista de que en el Complejo Valdesia-Las Barias estará realizando operación para regularcrecida por pronóstico de lluvias en la central de Valdesia para los fines de turbinar excedencia de aporte del Rio Mahomita, de ahí que les exhortamos a las comunidades aguas debajo de la presa mencionada, tales como: Presa Jigüey, Los Mineros, Los Naranjos, El Rosalito, Presa Aguacate Los Manantiales, Valentín, El Buey, Botadero, Las Avispa. Presa Valdesia, Mucha Agua, Mana de Yaguate, La Mancha, Las Cuevas, Juan Decena y Nizao y Contra-embalse Las Barias: Semana Santa, Yaguate, Las Barias, Pizarrete y Humachon”, exhortó el Centro de Operaciones de Emergencias.