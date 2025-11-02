Autoridades alertan a población de posibles inundaciones urbanas por efectos de onda tropical

Una vaguada pre frontal junto a una onda tropical continuará generando lluvias en parte del territorio nacional, por lo que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) llamó a la población a estar atenta ante posibles inundaciones urbanas.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, dijo en una rueda de prensa que se esperan fuertes lluvias para este domingo, luego de que el eje de este fenómeno se establezca sobre el país.

Méndez indicó que ante la saturación del suelo por las lluvias que dejó la tormenta Melissa y las inundaciones que ocurren en el Gran Santo Domingo, la ciudadanía debe permanecer en alerta.

“A pesar de que habrá menos movilidad porque es de noche y la madrugada, pero no obstante a ello, hay que tomar todas las precauciones del mundo. La población no se puede descuidar. Ya las lluvias han provocado situaciones severas en algunas de las provincias que hemos tenido en alerta y en el caso del Gran Santo Domingo hay que estar bastante pendientes con las inundaciones urbanas y con los deslizamientos de tierra”, explicó el titular del COE.

Asimismo, manifestó que el COE activó todos los protocolos “en su máxima expresión”. Además, llamó a la población a dar seguimiento a los alineamientos de la institución y las instituciones competentes.

Por su parte, la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que la onda tropical se estaría desplazando rápidamente, pero dejará acumulados de lluvia que podrían alcanzar los 100 milímetros.

El COE elevó a ocho provincias en alerta amarilla, y una en roja por la vaguada.

En amarilla están Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Peravia, San Cristóbal y el Distrito Nacional.

Mientras que en verde están Duarte, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Puerto Plata, Bahoruco, Barahona, Pedernales, Independencia, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Monte Cristi.