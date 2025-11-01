Incidencia de una vaguada provocará lluvias este sábado

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para ese sábado se esperan aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre parte del territorio nacional a partir del mediodía.

El organismo pronostica estas precipitaciones para las provincias Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, San Cristóbal, Duarte, el norte de Azua, el sur de Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Monte Cristi, Independencia, Elías Piña, entre otras.

Para el domingo, Indomet indica que como consecuencia del paso de una onda tropical, desde de la madrugada se esperan aguaceros tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Barahona, Pedernales, Monte Plata, El Seibo y Hato Mayor.

En la tarde, estas precipitaciones se extenderán hacia La Vega, Santiago, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia, Elías Piña y San Juan, disminuyendo durante las primeras horas nocturnas.

Temperaturas

En el Gran Santo Domingo la temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 31 °C y 33 °C.