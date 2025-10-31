Niña baleada en Capotillo está en UCI, posibilidades de que vueva a caminar disminuyen

Entre llantos y con el corazón quebrado, Nairoby Martínez reclama justicia para su hija de apenas nueve años, víctima de un tiroteo ocurrido en el sector Capotillo el pasado miércoles.

Su pequeña ahora se encuentra en estado crítico, ingresada en cuidados intensivos en el hospital Marcelino Vélez Santana.

La primera información que recibió Juan Carlos Tejeda, padre de la infante, es que la niña podría no volver a caminar. Este viernes, su esposa y madre de la niña, confirmó de mano de los doctores ese miedo inicial.

Mientras, los médicos le advierten que podría no volver a caminar, luego de que la bala le perforara varios huesos, incluyendo una muy grave afectación a su columna vertebral.

“La bala le dio en la columna, los doctores me dijeron que por lo frágil de los huesitos de mi niña puede que nunca más camine. El tiro le perforó los huesos”, dijo llorando la madre a reporteros de Listín Diario.

Ponen querella y acusado se entrega

Los padres de la menor, a pesar del miedo y preocupación por el estado de la niña, acudieron juntos a la Fiscalía del Distrito Nacional este viernes e interpusieron una querella contra John Lariel Báez Álvarez, el acusado de disparar la pistola calibre 9 milímetros, pero desconocían que en ese mismo momento él se estaba entregando a la Policía Nacional, llevado por vecinos de Capotillo.

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, dijo que hasta el momento no tienen en su base de datos antecedentes criminales de Báez Álvarez.

Las piernas de la niña en peligro, por un lío de mil pesos

La menor, que sueña con ser voleibolista, practicaba recientemente este deporte además de sus clases de batón-ballet, cuando el jueves por la tarde se dirigía a una de sus entrenamientos.

Justo frente a su vivienda estalló un altercado entre vecinos que comenzó por una disputa de mil pesos y unas peleas de “betas”, y terminó en machetes y disparos. Una de esas balas alcanzó a la menor.

El padre de la niña, Juan Carlos Tejeda Martínez, afirma que no hay monto de dinero que pueda devolverle las piernas a su hija, y lo único que pide es que se haga justicia.

“Ellos no pueden decir que fue una bala perdida, porque en el video se ve claramente que él dispara”, señaló Juan Carlos, al referirse al joven señalado como responsable del disparo.

La familia espera que la investigación avance con rapidez. La Policía Nacional informó que el arma usada fue entregada voluntariamente por el padre del agresor.