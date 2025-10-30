Leah Campos llega a RD para asumir como embajadora de Estados Unidos

La designada embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, arribó la tarde de este jueves al país para asumir oficialmente sus funciones diplomáticas, luego de haber sido nominada por el presidente Donald J. Trump y confirmada por el Senado estadounidense el 7 de diciembre de 2024.

Campos llegó al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) José Francisco Peña Gómez a las 3:00 de la tarde, a bordo del vuelo 2404 de la aerolínea United Airlines, procedente de Washington D.C.

La diplomática fue recibida en la terminal aérea por una delegación oficial encabezada por el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), Emmanuel Souffront Tamayo; y por la encargada de Negocios de la embajada estadounidense en Santo Domingo, Patria Aguieras, junto a otros funcionarios consulares y miembros del protocolo diplomático.

Durante su breve intercambio con la prensa en el salón de embajadores de la terminal, la nueva representante de Washington expresó su entusiasmo por iniciar su labor en el país.

“Es un honor representar a mi nación en una nación amiga y aliada como la República Dominicana. Espero fortalecer los lazos de cooperación en materia económica, educativa y de seguridad”, manifestó Campos.

Leah Francis Campos fue juramentada el pasado 12 de octubre de 2025 en una ceremonia oficial en Washington, antes de emprender su viaje a Santo Domingo.

Es diplomática de carrera, con más de dos décadas de experiencia en relaciones internacionales y en programas de cooperación interamericana.

Antes de su designación, se desempeñó como asesora en temas de seguridad hemisférica y política exterior en el Departamento de Estado.

La llegada de Campos marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la República Dominicana, que históricamente han mantenido estrechos vínculos en los ámbitos comercial, migratorio y de seguridad.

En los próximos días, la embajadora presentará sus cartas credenciales al presidente dominicano en el Palacio Nacional, con lo que quedará formalmente acreditada como representante del gobierno estadounidense en el país.

Fuentes diplomáticas indicaron que uno de los ejes prioritarios de su gestión será fortalecer la cooperación bilateral en materia de inversión, energía limpia y lucha contra el narcotráfico, además de promover programas de intercambio académico y tecnológico entre ambas naciones.

Con su llegada, Estados Unidos renueva su compromiso de mantener una relación sólida y de mutuo respeto con la República Dominicana, en un contexto regional marcado por desafíos económicos y migratorios compartidos.