Tormenta tropical Melissa: Basura y lilas se acumulan en el Puente Flotante

Las autoridades decidieron cerrar este viernes, de manera temporal, el puente flotante situado entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Este para realizar labores de limpieza en el río Ozama.

Plástico, residuos sólidos y lilas mantienen obstaculizado el flujo del cauce, provocando que el cauce del agua alcance en algunos puntos la altura de la infraestructura vial.

Es por esta razón que las autoridades de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) le impidieron a los conductores utilizar durante 30 minutos la plataforma, para facilitar la recogida de las lilas y la basura.

Agentes de la Digesett invitan a los conductores a continuar la circulación por la avenida Alberto Caamaño Deñó.Jorge Martínez, Listín Diario.

Aunque los integrantes del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), junto al Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, aprovecharon la clausura, estos todavía continúan utilizando una embarcación marítima para la recogida, la cual tiene una instalada una pala mecánica.

La estructura, situada en los alrededores de la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó, se encuentra nuevamente disponible, según lo pudieron observar reporteros de este medio, quienes también conversaron con agentes de la Digesett para confirmar la información.

Acumulación de lilias y basura en el puente Flotante que comunica al Distrito Nacional con Santo Domingo Este, por los estragos de la tormenta MelissaJorge Luis Martinez/LD

