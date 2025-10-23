Tormenta Melissa: 140 desplazados y más de 900,000 usuarios sin servicio de agua potable

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que 140 personas han sido desplazas y evacuadas, ante las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa en el territorio nacional.

Un total de 907,580 usuarios han sido afectados por la falta del servicio de agua potable, debido a que las fuertes lluvias generaron la salida de los sistemas de agua Isla Mana y Duey, lo que impacta municipios como Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Los Alcarrizos y el Distrito Nacional.

Esto se debe, además, a la salida de servicio de 28 acueductos, según informó el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

En un reporte preliminar, el COE señaló que 26 viviendas han sido afectadas por las precipitaciones, tres de estas se encuentran en el sector El Café de Herrera, donde cinco personas fueron desplazadas.

Mientras que, el reporte indica que 42 personas han sido trasladadas hacia albergues en la provincia San Juan.

Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), estableció que la tormenta tropical Melissa fue localizada aproximadamente a unos 450 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití y a 355 kilómetros de Kingston, Jamaica.

Melissa disminuyó nuevamente su movimiento de traslación a 4 km/h hacia el nor/noroeste y se preve continúe así en los próximos días. Posee vientos máximos sostenidos de unos 75 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días.

“En la costa Caribeña, recomendamos a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a viento y olas anormales, así como fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y visibilidad reducida. En la costa Atlántica pueden navegar con precaución cerca de parámetro costero sin salir mar adentro”, manifestó el organismo.