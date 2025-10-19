Orquídeas: las más vendidas en el Festival Nacional de Plantas y Flores

El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN) continúa celebrando, hasta este domingo, la edición número 19 de su tradicional Festival Nacional de Plantas y Flores.

Cientos de personas acuden al recinto en busca de plantas ornamentales, flores y especies exóticas, en un ambiente familiar que combina naturaleza, color y educación ambiental.

El festival tiene como objetivo principal promover el cuidado de las plantas nativas y endémicas del país, a través de cursos, charlas y talleres diseñados para todas las edades, informó la institución.

“Me siento feliz; suelo venir cada vez que hacen actividades. Me encantan las plantas, le dan vida a mi hogar”, expresó una visitante mientras sostenía macetas con orquídeas.

Olga Lidia Rojas, encargada del Departamento de Educación Ambiental del Jardín Botánico, aseguró que, a pesar de las lluvias registradas en el territorio nacional, la afluencia de visitantes no ha disminuido.

Indicó que las charlas educativas sobre el cuidado y preservación de las plantas han contado con buena asistencia.

“El propósito de todo esto es educar, promover las especies nativas y endémicas en la jardinería; enseñar sobre la importancia de la flora y ofrecer a las personas un espacio para recrearse”, expresó Rojas.

Precios de las plantas

Rojas explicó que los precios de las plantas varían según la especie, y oscilan entre RD$150 y RD$700.

“Todo depende de la planta que estén buscando. Hay de todos los colores, tamaños y precios”, señaló.

La encargada destacó que han acudido personas de diferentes puntos del país, así como viveristas que participan en la venta de las plantas.

Las orquídeas, las favoritas del público

Las orquídeas, símbolo de belleza, elegancia, amor y perfección, se mantienen como las plantas más vendidas en el Festival Nacional de Plantas y Flores.

“La gente busca más las orquídeas. También las suculentas y las trinitarias, pero las protagonistas de todo son las orquídeas”, dijo Rojas.

Agregó que por la cercanía de la temporada navideña las personas también están solicitando la flor de pascua.

Mientras tanto, Luis Miguel Rodríguez, del Departamento de Horticultura, explicó que el flujo de visitantes se ha mantenido constante, y que entre las plantas más demandadas en su área destacan el Espíritu Santo y la begonia.

Visitantes

Aracelys Ledesma, junto con su madre Reyes Vásquez, viajó desde San Pedro de Macorís hasta el Jardín Botánico para adquirir orquídeas. Comentó que en otros viveros estas plantas cuestan hasta RD$2,000, pero que en el festival las encontró a RD$600.

“Es que son hermosas. Así como el cuerpo humano necesita cuidado, ellas también”, dijo Ledesma mientras descansaba en el césped del Jardín.

Otra visitante, con más de dos macetas de orquídeas, comentó entre risas que ya había gastado más de RD$2,000 en plantas, pero que no descartaba volver a entrar para comprar más.

“Mi hermano viene a buscarme, pero creo que volveré a entrar a comprar”, dijo con una sonrisa mientras miraba las flores.