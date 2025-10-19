Indomet pronostica aguaceros para la tarde de este domingo

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que para este domingo se estarán generando lluvias pasajeras con tronadas aisladas, sobre localidades como Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana.

El organismo indicó que para la tarde, se espera la ocurrencia de aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Valverde, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, San Juan, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Espaillat, entre otras provincias bajo el nivel de alerta y aviso meteorológico, debido a la incidencia de un sistema frontal.

Asimismo, recomendó en la costa Atlántica permanecer en puerto a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en dicha costa, ante posibles rompientes, corrientes de resaca y olas anormales entre los 6 y 8 pies de altura.

En el Gran Santo Domingo, la temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.