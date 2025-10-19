DGII anuncia renovación de marbete inicia este martes 21 de octubre

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que el próximo martes 21 de octubre iniciará el periodo de renovación del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) 2025-2026, para 2,086,756 vehículos hábiles.

La entidad indicó podrá renovar de manera electrónica a través de la página web www.dgii.gov.do y de la aplicación DGII móvil desde el inicio del periodo hasta el domingo 18 de enero de 2026.

También estarán disponibles 47 entidades financieras, con 856 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional; así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná, hasta el sábado 31 de enero de 2026.

Con una recaudación estimada de RD$3,433,806,000.00, los valores del Impuesto de Circulación Vehicular permanecen invariables con relación al periodo anterior.

El costo de renovación será de RD$1,500.00 para los vehículos fabricados hasta el año 2020 y RD$3,000.00 para los vehículos fabricados del año 2021, inclusive, en adelante.

“Para realizar la renovación en cualquiera de las entidades disponibles, así como para la recepción de las órdenes realizadas vía web o App móvil, es indispensable poseer la fotocopia de la matrícula del vehículo a renovar, actualizada, legible y en buen estado”, subrayó la DGII.

Asimismo, la institución sostuvo que se mantienen los montos correspondientes a las sanciones por no renovación durante el plazo establecido:

RD$2,000.00 (recargo) a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2026.

RD$2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2024-2025 (RD$2,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa).

RD$ 3,100.00 a vehículos que no renovaron en el marbete 2023-2024 y años anteriores (RD$3,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa).