Vaguada continuará generando aguaceros este sábado

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que para la tarde este sábado, la aproximación de un sistema frontal al norte de las costas del Atlántico, y una vaguada en varios niveles de la troposfera mantendrán las condiciones para que continúen aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Indomet pronostica precipitaciones hacia Pedernales, la zona montañosa de Barahona, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, pero en especial, al final de la tarde, hacia María Trinidad Sánchez, Duarte, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Elías Piña y Monte Cristi, que disminuirán durante las horas nocturnas.

La entidad sostuvo que producto de las lluvias, se mantienen los niveles de alertas y avisos meteorológicos ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como de ríos, arroyos y cañadas.

Asimismo, indicó que para el domingo la incidencia de la vaguada, los efectos locales y valores favorables de humedad producirán incrementos en la nubosidad, aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, hacia El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, Valverde, Elías Piña, entre otras provincias cercanas.

En el Gran Santo Domingo, la temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.