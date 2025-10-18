COE mantiene seis provincias en alerta amarilla y 19 en alerta verde por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó mantiene a 19 localidades en el nivel de alerte verde y mantiene seis en alerta amarilla, debido la aproximación de un sistema frontal al norte de las costas del Atlántico, los efectos locales y una vaguada en varios niveles de la troposfera.

Las provincias en alerta amarilla son La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Samaná, El Seibo y Hato Mayor.

Mientras que en alerta verde se encuentran Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Elías Piña, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Distrito Nacional, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata y Santo Domingo.

El Indomet indicó que para este sábado se esperan que continúen generándose nublados con aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas localidades.

Asimismo, indicó que para el domingo la incidencia de la vaguada, los efectos locales y valores favorables de humedad producirán incrementos en la nubosidad, aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, hacia El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, Valverde, Elías Piña, entre otras provincias cercanas.