Guido Gómez Mazara denuncia ataques en redes tras negarle anuncio publicitario a un medio digital

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara denunció ataques en redes sociales en su contra, tras haberse negado a una propuesta publicitaria de un medio de comunicación.

A través de su cuenta de X, Gómez Mazara señaló el periódico digital “El Munícipe” le pidió un anuncio publicitario, al cual se negó, y que tras esto fue publicada información sobre el Indotel.

El funcionario explicó que tras esto, la información publicada por el medio fue puesta en circulación en redes sociales por la oposición y “bots”.

“El "modelo" de ataque en las redes: te piden un anuncio, no lo haces. Inmediatamente suben una información sobre la institución; los bots y toda la oposición la ponen a circular. Jajaja, conmigo se equivocaron”, escribió Mazara.

El director del Indotel también publicó una carta, donde el periódico “El Municipe” le solicita un anuncio publicitario por una tarifa de RD$ 100,000 más impuestos.

Por su parte, el citado medio informativo publicó un artículo donde manifestó su compromiso con la transparencia y la ética, al asegurar que desde su fundación ha asumido una firme y coherente política de adecentamiento y promoción de la transparencia en las instituciones del Estado dominicano.

“Queremos dejar claramente establecido que la labor de El Munícipe no persigue fines económicos, publicitarios ni políticos. No buscamos privilegios, contratos ni beneficios de ningún tipo. Nuestro único propósito es que las instituciones públicas sean espacios dignos, eficientes y éticos, donde los funcionarios recuerden que su papel es servir al pueblo y no servirse de él”, se lee en el artículo de El Munícipe.

Asimismo, reiteró que “no nos amedrentará ninguna amenaza ni presión, venga de donde venga, de funcionarios prepotentes o de intereses que busquen silenciar la voz crítica del periodismo independiente”.