COE eleva a 18 provincias en alerta verde y mantiene siete en amarilla por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó aumentó a 19 localidades en el nivel de alerte verde y mantiene ocho en alerta amarilla, debido a campos nubosos generadores de aguaceros sobre el territorio nacional.

Las provincias en alerta amarilla son La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Samaná, El Seibo y Hato Mayor.

Mientras que en alerta verde se encuentran Santo Domingo, Distrito Nacional, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Elías Piña, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia y Monte Plata.

En tanto que, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) sostuvo que una vaguada y remanentes nubosos, asociados al sistema frontal continúan generando aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país.

Asimismo, apuntó que para el sábado se estará acercando un nuevo sistema frontal al área de pronósticos, ubicándose sobre la costa norte del país.

“El mismo al interactuar con los efectos locales y una vaguada en diferentes niveles mantendrá la humedad e inestabilidad para que durante la tarde ocurran aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre varias localidades”, indicó la entidad.