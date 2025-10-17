Advierten sobre "inminente aumento" en tarifas del transporte por retraso en subsidio de gasoil

El dirigente del sector transporte Mario Díaz advirtió que, ante la falta de una "solución concreta" a la interrupción del subsidio al gasoil para los transportistas, una parte del sector transporte nacional se prepara para tomar medidas de represalia que impactarán directamente a la población.

Díaz informó que en las próximas horas se estarían anunciando aumentos en todas las tarifas del transporte de pasajeros urbanos e interurbanos, así como en los fletes de cargas de todos los productos agrícolas.

Según explicó, el sector transporte de pasajeros y de cargas contempla duplicar los precios de los pasajes en todas las rutas del transporte interurbano.

También establecer en 100 pesos las tarifas mínimas de carros y minibuses del concho en todas las provincias, así como fijar en 200 pesos el precio base de los servicios de motoconcho a nivel nacional.

El sindicalista calificó estas acciones como una respuesta directa al Gobierno, frente a la situación económica por la que atraviesan los transportistas de pasajeros y de cargas del pais, quienes "ya no pueden operar con los altos costos del combustible sin el respaldo del subsidio previamente otorgado por el Estado".

No obstante, Díaz manifestó que el presidente Luis Abinader no merece que su Gobierno sea sometido a este tipo de presiones por parte de sectores que han sido sus aliados coyunturales y además históricamente fundamentales para la movilidad del país.

“El presidente Luis Abinader ha dado muestras de voluntad para el diálogo, pero algunos funcionarios de su Gobierno han cerrado las puertas a una solución viable para los problemas de los transportistas, esta situación puede escalar rápidamente si no se toman medidas urgentes”, puntualizó.