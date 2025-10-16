ADN sobre Gaspar Polanco: "Toda persona es responsable individualmente de sus actos"

La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), se refirió este jueves al caso del empresario Gaspar Antonio Polanco, quien tiene orden de arresto por la Administración de Control de Drogas (DEA), por tráfico de sustancias ilícitas.

La ADN manifestó que Gaspar Antonio Polanco, quien se desempeñaba como exdirector de Servicios Públicos no labora en la institución desde el año 2023.

Asimismo, indicó que toda persona es responsable individualmente de sus actos y deberá responder por ellos ante la justicia, al momento que, reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad.

“El Ayuntamiento del Distrito Nacional ratifica su compromiso con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente”, dijo la entidad en un comunicado.

De igual forma, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo en un comunicado de prensa que ninguna conducta individual de vínculos con el narcotráfico podrá colocarse por encima de la ley, ni comprometer el prestigio de esa organización política.

“El PRM ha sido, es y seguirá siendo implacable en la defensa de la legalidad, la transparencia y la ética pública. Estos principios constituyen el núcleo de nuestra identidad institucional y el compromiso invariable que sostenemos con la nación dominicana”, apuntó.