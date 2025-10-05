Residentes del Salomé Ureña denuncian deficiencias en servicio de agua

Residentes del proyecto Salomé Ureña del Sábana Perdida, denunciaron que tienen más de una semana con irregularidades en el servicio de agua en el sector.

Los comunitarios precisaron que desde hace más de una semana algunos vecinos que residen en edificio no perciben la llegada del preciado líquido en las llaves de sus hogares desde tubería directa por un sistema de bombeo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ubicado en el sector.

Agregaron que quienes sí reciben el agua, lo hacen de manera deficiente y algunos tienen más de dos días que no reciben el líquido.

Otros moradores a los que llega el agua a sus hogares varias veces a la semana, denunciaron que se han visto en la necesidad de comprar camiones de agua, debido a la precariedad en que el agua llega a sus tuberías.

Afirmaron que presuntamente una de las bombas dañadas, según indicó uno de los empleados de la CAASD en el tanque.

Asimismo, denunciaron que a pesar de que muchos no reciben el agua, el empleado señaló que sí la están enviando, recomendándoles ir directamente a la oficina de la CAASD.

Los residentes del sector externaron verse afectados por la situación, puesto reciben el líquido directamente desde las tuberías del acueducto a sus hogares.