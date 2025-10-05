Caminata por la salud mental reúne a cientos de personas en el Parque Iberoamericano

La Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo realizó la tercera edición de su caminata por la salud mental, bajo el lema “Un paso por la salud mental”.

La actividad tuvo lugar en el Parque Iberoamericano, donde cientos de personas se sumaron a la iniciativa que busca promover el cuidado de la salud emocional y la empatía hacia quienes enfrentan trastornos mentales.

Vestidos con polo blancos con el logo de la pastoral y el mensaje “Un paso por la salud mental” en la parte posterior, los asistentes escucharon las palabras de Sor Trinidad Ayala Adames, junto a otros profesionales de la medicina que ofrecieron mensajes de orientación y esperanza.

En uno de los laterales, un grupo de jóvenes del Programa de Salud Mental DAEM sostenía un cartel con la frase “Dios amando al enfermo”, en representación de la Diócesis de San Pedro de Macorís.