Operación Garantía de Paz 2.0: apresan a 34 presuntos delincuentes y capturan a tres prófugos

La Policía Nacional informó que, durante las primeras 12 horas de desarrollo de la Operación “Garantía de Paz 2.0”, ejecutada de manera simultánea en el territorio nacional, fueron apresados 34 delincuentes y capturados tres prófugos de la justicia.

El informe preliminar detalla que fueron depuradas 33,393 motocicletas, de las cuales 1,152 resultaron retenidas por carecer de la debida documentación, mientras que dos fueron recuperadas tras figurar como sustraídas. Además, se retuvieron 18 vehículos por irregularidades en sus documentos y uno sin placa.

En las acciones operativas también fueron ocupadas 281 armas blancas, una pistola ilegal, otra retenida por falta de documentos y dos armas de fuego de fabricación artesanal, todas confiscadas con el propósito de reducir los riesgos de hechos violentos en las comunidades intervenidas.

Durante las inspecciones, las autoridades sorprendieron a 91 extranjeros indocumentados, quienes fueron puestos bajo control de las instancias correspondientes.

Coordinación interinstitucional

La Operación “Garantía de Paz 2.0” es ejecutada por la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos del Estado, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana, preservar el orden público y garantizar el libre esparcimiento de la población.

Acciones contra el microtráfico

En el marco del componente antidroga, las unidades operativas intervinieron 71 puntos de venta de sustancias controladas, donde fueron ocupadas 350 porciones de cocaína, 91 de marihuana y 14 de crack, así como dos hookahs y cinco balanzas utilizadas para el pesaje de drogas.

Jornada antirruidos y control de espacios públicos

Como parte del plan integral de convivencia pacífica, las autoridades incautaron seis máquinas tragamonedas instaladas de manera ilegal, además de 12 bocinas, dos cajones y 28 “kitipos”, empleados en actividades que generaban contaminación sónica en diferentes sectores.

La Operación Garantía de Paz 2.0 continúa desarrollándose en todo el país, con énfasis en sectores priorizados y espacios de gran afluencia ciudadana, tales como bares, discotecas, drinks y colmadones, reafirmando el compromiso de las autoridades con la tranquilidad, seguridad y bienestar de la población dominicana.