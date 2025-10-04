Inauguran “Animal Fest”, primer festival de mascotas en República Dominicana

La directora de la Fundación LASO, Lorenny Solano, junto a la Alcaldía del Distrito Nacional, inauguraron este viernes el Animal Fest 2025, el primer festival dominicano dedicado a los animales.

El evento se celebrará hasta el domingo 5 de septiembre y busca abrir un espacio de disfrute en familia junto a las mascotas y promover la importancia del bienestar animal en la sociedad.

“Que se vean a los animales en la industria comercial qué son y lo que significan económicamente, para que la sociedad y las empresas entiendan que las familias que tienen animales también gastan en ellos”, expresó Solano durante la apertura.

El festival contará con la participación de marcas que lanzarán productos y propuestas vinculadas al cuidado y desarrollo del sector, además de jornadas de vacunación y desparasitación organizadas por el Ministerio de Salud Pública.

Participación de la Alcaldía

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, se presentó en el festival con su perro Pepe y en su discurso resaltó que, desde hace tres años la Alcaldía desarrolla un programa continuo de jornadas de bienestar animal, en alianza con fundaciones y organizaciones de protección.

"Gracias al compromiso de todo el equipo de la Alcaldía del Distrito Nacional y de las fundaciones, desde hace tres años hemos iniciado jornadas para esterilizar, vacunar y desparasitar a nuestros animales", expresó.

La alcaldesa detalló que, entre los logros alcanzados, se han vacunado 14,533 mascotas, desparasitado 8,603 animales y esterilizado 3,455, con una inversión acumulada de $23.2 millones de pesos.

Estas jornadas se realizan diez meses al año, desde febrero hasta noviembre, y son totalmente gratuitas. “Les invitamos a seguir nuestras redes para que puedan llevar sus animales y aprovechar estos servicios”, agregó.

Mejía recordó que en 2020 se intentó construir un refugio municipal en coordinación con la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, pero al no lograrlo se optó por fortalecer las jornadas móviles de atención animal.

En reconocimiento a este esfuerzo, Solano entregó una placa de honor a la alcaldesa, destacando que ha sido la única autoridad municipal en asumir con liderazgo y compromiso el tema del bienestar animal.

La defensora de los animales resaltó también la necesidad de impulsar una modificación a la Ley de Protección Animal.

Dijo que están trabajando en replicar en otros municipios las jornadas de bienestar del Distrito Nacional y conformar un consejo de abogados honoríficos desde la Procuraduría General para defender a los animales en casos legales.

También, Solano denunció limitaciones que aún enfrentan los dueños de mascotas, como la negativa de transporte público o taxis para aceptar animales, o las restricciones en viviendas que prohíben tenerlos.

"En muchos lugares los animales son mal vistos, pero miren la importancia de ellos para nuestra nación", señaló explicando que los perros son parte de la seguridad nacional, ayudando a la detección de sustancias ilícitas y a salvar vidas.

Colombia, país invitado

El país invitado del Animal Fest 2025 es Colombia. El embajador de esa nación en República Dominicana, Darío Villamizar Herrera, participó en la ceremonia inaugural.

"Es un gusto ver que muchos han traído a sus fieles amigos y compañeros. Estamos muy agradecidos por ser Colombia, en esta ocasión, el país invitado", manifestó el diplomático.