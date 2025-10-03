Hoy arranca el Animal Fest RD 2025, con tres días dedicados a la protección y el bienestar animal

Hoy abre sus puertas el Animal Fest RD 2025, un evento histórico que durante tres días convertirá a la capital en el epicentro de la educación, el arte, la cultura y la incidencia pública en favor de los animales.

Con el lema de “dar voz a los que no la tienen”, el festival promete un fin de semana memorable que marcará un antes y un después en la forma en que República Dominicana asume el compromiso por la defensa y el bienestar de los animales.

El evento se realizará en el Pabellón de las Nacional del Centro de los Héroes y tiene a la República de Colombia como país invitado de honor.

Animal Fest RD 2025 reunirá a autoridades nacionales, líderes institucionales, rescatistas, artistas y familias en un espacio que celebra la relación humano-animal, con el objetivo de impulsar políticas, innovaciones y compromisos sociales de gran alcance.

La jornada inaugural inicia con un espectáculo cultural y protocolar de gran impacto, que contará con la Banda de la Policía Nacional, caballos de paso fino y muestras artísticas, seguido por el acto oficial con autoridades.

En este primer día se lanzará el Seguro de Mascotas Reservas, en alianza con la Fundación LASO. También se realizará el vistoso Desfile de Mascotas Superhéroes K9, para culminar con la presentación musical de la cantante colombiana Tueska.

El Animal Fest RD 2025 cuenta con el respaldo de más de 80 marcas, instituciones y aliados, entre ellos la Embajada de Colombia en República Dominicana; Seguros Reservas, Grabo Estilo, Farmacias GBC, Max Ferretería, Cool Heaven, Industrias San Miguel, Caribbean Cinemas, Listín Diario, Telemedios Canal 8, Pet Market y Cementerio Parque del Prado.

Además, se han sumado instituciones públicas como la Alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Salud Pública, la Presidencia de la República, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Alcaldía de Santo Domingo Este, además de cuerpos de rescate como Bomberos del Distrito Nacional y la Defensa Civil.

La actividad incluirá el vistoso Desfile de Mascotas Superhéroes K9.ARCHIVO/LD

El festival se consolida en su primera edición como una iniciativa única en la región, al articular la participación del sector público, privado, la sociedad civil, fundaciones, universidades y comunidades de mascotas.

Su programa incluye conferencias magistrales, lanzamientos tecnológicos, paneles de expertos, desfiles temáticos, exhibiciones educativas y presentaciones musicales que garantizan tres días de impacto social, educativo y cultural.