Abogan por más señales en tramos intervenidos en la carretera de Jarabacoa

A propósito de los últimos deslizamientos de tierra y rocas que se han presentado en un tramo de la carretera Jarabacoa, intervenida desde hace aproximadamente tres años, la Federación de Juntas de Vecinos, las alcaldías de Buena Vista y Jarabacoa y el Cuerpo de Bomberos, abogan por una mayor red de señalización en la zona.

Joselito Abreu, alcalde de Jarabacoa, Stanley Ureña, director distrital de Buena Vista, el coronel Batista, intendente del Cuerpo de Bomberos de Buena Vista, y Leomaris Puntiel, presidenta de la Federación de Juntas de Vecinos de Jarabacoa, en representación de toda la demarcación, indicaron la necesidad de eficientizar la precaución ciudadana al momento de transitar por esta carretera, mejorando el sistema de señalización.

Señalaron que en los últimos 15 días al menos dos desalojamientos de rocas de gran tamaño se han presentado en esta zona, uno de ellos cayendo sobre un vehículo que se desplazaba por allí, aplastando por completo la parte delantera de la camioneta. Las personas que iban en el vehículo, resultaron ilesas. Además, la compañía constructora de la obra, indemnizo inmediatamente a los afectados.

El ingeniero Juan Manzueta, encargado de la reconstrucción de la carretera, aseguró a Listín Diario que el tramo exacto donde se han presentado los deslizamientos de rocas, no está siendo intervenido.

Explica que se este punto de la calle, se ha obviado en los trabajos, debido a que se ubica en una curva muy fuerte, donde queda una montañita que es natural. Indica que las rocas de esta montaña son muy duras, pero en presencia de agua comienza a degradarse, y con el tiempo se crean fisuras.

Aseguró a que a propósito de los desplazamientos registrados, este lunes comenzaron los trabajos de intervención de esa montaña, ubicada en la curva justo al frente de la famosa gruta en exaltación a la Virgen María.

“Lo que estamos haciendo ahora es empezando a intervenir esa montañita, a bajarla, para que no haya más derrumbes. El lunes comenzaron a intervenir a propósito de los deslizamientos”, explicó Manzueta.

Asimismo, los alcaldes de Jarabacoa y Buena Vista, ambos, reconocen que estos deslizamientos son naturales, fruto del clima y las últimas lluvias, y explican que nadie puede impedir que se produzcan. Sin embargo, consideran que una mejor red de señalización debe implementarse en el espacio.

“Es fundamental que la compañía constructora entienda y sepa que son los responsables de mantener la señalización y todo lo que tenga que ver con el cuidado del transeúnte, para que no pase ninguna situación lamentable, ellos deben comprometerse, que verdaderamente no lo han hecho, no han invertido nada en señalización”, indicó Abreu.

Aseguró que se han mantenido en activa comunicación con con el ministerio de Obras Públicas, quienes están muy interesados en que esa carretera se termine cuanto antes, indicando que a veces los trabajos se ven un poco paralizados.

Asimismo, dijo que se debe buscar una alternativa para evitar que los vehículos no crucen tan de cerca de los tramos que pueden provocar deslizamientos.

En adición, la presidenta de la Federación de Juntas de Vecinos de Jarabacoa, Leomaris Puntiel, indicó que la preocupación ha arropado a los habitantes de Buena Vista y Jarabacoa, quienes deben transitar por esta única vía, ya que no hay otra alternativa, para llegar a sus trabajos y comunicarse con la ciudad de la vega.

Además, explica que esta situación con la carretera, ha afectado el turismo en Jarabacoa, ya que la gente teme transitar por allí, especialmente en la zona de Puerto, por el peligro que representa.