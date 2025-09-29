Gremio denuncia aerolíneas en RD que operan con más de 100 pilotos extranjeros y 10 dominicanos

La Asociación de Profesionales de la Aviación Dominicana (Asopadom) denunció este lunes que en el país existen aerolíneas que operan con una plantilla de más de 130 pilotos, de los que apenas 10 son dominicanos.

Esto, según el presidente de Asopadom, Eddy Rodríguez, representa una violación a la disposición legal del Código Laboral que establece que el 80% de los empleados deben ser locales y solo el 20% extranjeros.

“Hay compañías que tienen 130 pilotos extranjeros y solamente 10 pilotos son dominicanos”, dijo a los medios.

El gremialista aseguró que esta situación no solo afecta a los pilotos, sino también a técnicos de mantenimiento, azafatas y despachadores aéreos.

Las compañías “tienen unos 50 técnicos de mantenimiento y, sin embargo, solamente cinco son dominicanos”, indicó.

Rodríguez sostuvo que el incumplimiento del 80/20 vulnera los artículos 120, 121 y 122 de la Ley de Aviación Civil, así como la Constitución, la Ley de Migración y el Código de Trabajo.

“Nosotros exigimos al director de Aeronáutica Civil cumplir con lo que dice la ley de Migración, la Constitución, la ley de Aviación y de Trabajo”, dijo.

Rodríguez también denunció que mientras a los pilotos y técnicos dominicanos se les suspenden licencias de manera arbitraria, a los extranjeros “se les entregan permisos y certificados sin pasar por las evaluaciones que sí se les imponen a los profesionales locales”.

Los pilotos protestaron a primera hora de este lunes frente al Palacio Nacional, donde también reclamaron por el sobreprecio de los pasajeros aéreos.