La Opret informa que reestableció el servicio en la estación Pedro Francisco Bonó, que fue afectada por un bus

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó la noche del sábado que restableció el servicio en la estación Pedro Francisco Bonó de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, tras el accidente ocurrido la noche del viernes.

La noche del viernes, un autobus de la empresa Caribe Tours impactó la entrada de la estación, producto que previamente había chocado por una yipeta que no respetó una luz roja.

La Opret dijo que se procedió a la demolición total del acceso afectado, garantizando la seguridad y permitiendo la normal operación de los trenes.

"La OPRET informa además que, en horario nocturno y sin afectar el servicio, se realizarán los trabajos de restauración de la fachada de la estación, con el compromiso de devolverla a su estado original en el menor tiempo posible", señala el breve comunicado de prensa remitido esta noche a este diario.

La Opret agradeció "la comprensión de nuestros usuarios".

También hoy la empresa Caribe Tours indicó que la colisión de uno de sus autobuses se produjo por la imprudencia de un conductor de una jeepeta.

“Una de nuestras unidades fue impactada por una jeepera marca Jetour, color blanca, que se desplazaba en dirección norte a sur, a alta velocidad y sin respetar la luz roja del semáforo. A raíz de este hecho, el autobús perdió el control y colisionó con la estación”, señalaron a través de un comunicado.