En Los Mameyes se preparan ante advertencia de Indomet

A un año y medio de la gestión de Dío Astacio en la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE), las quejas por la limpieza y el saneamiento de las calles en Los Mameyes se han incrementado.

Esta situación se agrava ante la alerta de onda tropical emitida por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), aumentando el temor a posibles inundaciones en el sector.

Ante estas problemáticas, quienes residen y transitan por sus calles viven y manifiestan su descontento con las autoridades pertinentes, mientras recurren a alternativas para suplir estos servicios, aunque estos no den “abasto”.

Sin embargo, en distintas ocasiones este diario ha documentado las denuncias sobre deficiencia en la recogida de residuos en esa localidad desde hace varios años, sin obtener respuestas.

Listín Diario visitó la zona y constató cómo es el día a día de los vecinos, que tienen que limpiar las calles ante la ausencia de las autoridades.

La calle nombrada “Eduardo Brito” es una de las más afectadas ante posibles eventos climatológicos, esto debido a su evidente deterioro, producido por los desechos, basuras y aguas residuales que, de vecindarios aledaños, se posan ahí hasta quedar estancadas. Además de la falta de aceras y de presentar contenes rotos.

Durante el recorrido, los reporteros evidenciaron una cantidad elevada de botellas plásticas, lodo, colchones y base para camas alojados en el perímetro de la calle.

Temor por inundaciones

Héctor Hernández, un comerciante de alimentos en la zona, expresó que desde hace cuatro años la calle presenta la misma situación, sin que el alcalde dé una mirada hacia una solución.

“La calle tiene 4 años dañada. El agua filtra y cuando llueve esto se pone como una piscina”, manifestó, al tiempo que culpa al sistema de drenaje.

“El agua que baja viene de todas partes con basura y aquí es donde se posa, en mi negocio”, manifestó Hernández.

Isabel Gerardo es otra de las afectadas por los deterioros en el sistema de drenaje. A pesar de que en las afueras de su casa construyó un muro para evitar que el agua y la basura entren, no ha sido suficiente.

Contó a los reporteros de este diario que ya ha desistido de la limpieza de la calle, debido a que no observa resultados positivos de parte de las autoridades.

"Ya yo no limpio la calle, porque como quiera baja basura de todos lados y por eso ya no limpiamos", detalló la señora en tono molesto.

“Eso es basura por aquí, basura por allá, basura por todos lados”, dijo enfadada Isabel Gerardo, debido a que esta dificultad incrementa las plagas de ratones en la localidad.

Temen por insalubridad

Otros de los temores de los residentes en Los Mameyes es el cúmulo de basura en los contenedores, debido al retraso en la recogida de desechos por parte de la Alcaldía. Ante esto, temen por insalubridad.

Durante el recorrido se observó que algunos contenedores están llenos. Mientras otros tienen los desechos en la acera.

No obstante, esto comienza a preocupar a los vecinos, que denuncian malos olores cuando no se recogen los residuos a tiempo, como ocurre en otros sectores.

“Ellos (la Alcaldía) se descuidan a veces y no vienen y esa basura hay que ponerla fuera de los contenedores porque no cabe”, dijo Isabel Genaro, una de las vecinas, cerca de uno de los contenedores.

A pesar del crecimiento y el cambio que han experimentado los sectores de Santo Domingo Este, aún la alcaldía no ha podido solucionar esta serie de problemas y precariedades sociales, expresan vecinos.

Por lo que los residentes del concurrido sector apuestan a un servicio permanente, donde la recogida de basura esté garantizada de forma regular.