COE coloca 9 provincias en alerta verde por onda tropical

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este viernes nueve provincias en alerta verde por la incidencia de una onda tropical y la inestabilidad de una vaguada en territorio dominicano.

El organismo informó que en la actualidad “ocurren chubascos dispersos, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento”, debido a la humedad que ha dejado la onda tropical.

A través de sus redes sociales, el COE recomendó a las personas abstenerse a cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta verde: La Altagracia, El Seibo, Azua, La Vega, Hato Mayor, San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón y Pedernales.

“Desde tempranas horas de la mañana se registraron aguaceros y tronadas ocasionales en localidades próximas al litoral costero caribeño y el noreste del país”, informó más temprano el Instituto Dominicana de Meteorología (Indomet).

Indomet indicó que en la tarde y noche de este viernes se prevén importantes desarrollos nubosos que generarán aguaceros moderados y fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de las provincias bajo alerta.