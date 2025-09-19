Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Ciudad

onda tropical 

COE coloca 9 provincias en alerta verde por onda tropical

El organismo recomendó a las personas abstenerse a cruzar ríos, arroyos y cañadas

onda tropical

onda tropicalLISTIN DIARIO

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este viernes nueve provincias en alerta verde por la incidencia de una onda tropical y la inestabilidad de una vaguada en territorio dominicano.

El organismo informó que en la actualidad “ocurren chubascos dispersos, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento”, debido a la humedad que ha dejado la onda tropical.

A través de sus redes sociales, el COE recomendó a las personas abstenerse a cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta verde: La Altagracia, El Seibo, Azua, La Vega, Hato Mayor, San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón y Pedernales.

“Desde tempranas horas de la mañana se registraron aguaceros y tronadas ocasionales en localidades próximas al litoral costero caribeño y el noreste del país”, informó más temprano el Instituto Dominicana de Meteorología (Indomet).

Indomet indicó que en la tarde y noche de este viernes se prevén importantes desarrollos nubosos que generarán aguaceros moderados y fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de las provincias bajo alerta.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados