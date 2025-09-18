El COE aumenta a ocho provincias en alerta por onda tropical

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), aumentó este jueves a ocho provincias en alerta verde, debido a la inestabilidad provocada por una onda tropical que ha provocado aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, San José de Ocoa, La Vega, Azua, Dajabón y Elías Piña, se encuentran en el nivel de alerta verde antes debido a la humedad asociada a una onda tropical localizada sobre Haití en combinación con una vaguada en diferentes niveles de troposfera.

En tanto que, el Institudo Dominicano de Meteorología (Indomet), indicó que continuarán nubes generadoras de chubascos aislados, aguaceros moderados y ráfagas de viento sobre diferentes localidades de las provincias: La Altagracia, Monte Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Barahona, Dajabón, Azua, Peravia, Monte Cristi, Santiago Rodríguez y Santiago, entre otros poblados cercanos.

El organismo prevé que para el viernes continúe la humedad en diferentes regiones del territorio nacional como el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana y San Pedro de Macorís.

Por su parte, Indomet informó que la tormenta tropical Gabrielle, localizada a unos 1,125 kilómetros al este/noreste de Las Antillas Menores, se mueve hacia el oeste/noroeste a unos 20 kph. Sus vientos máximos sostenidos se mantienen en unos 85 km/h con ráfagas más fuertes en su entorno.