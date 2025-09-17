Opret descarta daños en columna del Metro de los Alcarrizos

Tras difundirse un video en redes sociales que mostraba irregularidades en una de las columnas de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) dijo este miércoles que no existe ningún tipo de daño estructural en el pilote.

“En el marco de los protocolos de aseguramiento de calidad y bajo la supervisión del equipo técnico de la obra, se había detectado un cambio en la densidad del hormigón del pilote PS-069C, ubicado en E-2+300”, indicó la Opret.

“Esta situación había sido identificada utilizando ensayos especializados como el CrossHole Sonic Logging (CSL), una radiografía que permite evaluar la integridad del hormigón a lo largo del pilote y el Pile Integrity Test (PIT), también conocido como ensayo de integridad de pilotes”, explicó.

El organismo dijo que esos ensayos forman parte de los métodos de verificación estructural preventiva.

“Fue en este punto donde un ciudadano observó y registró parte del procedimiento ya planificado y en ejecución”, precisó.

También la subsanación del área afectada mediante la aplicación de materiales especificado en los estándares técnicas internacionales.

“Este tipo de revisiones forma parte del seguimiento técnico preventivo habitual del proyecto y no implica la existencia de un problema estructural ni afecta el desarrollo general de las actividades programadas”, explicó.

El organismo, además, dijo que actualmente se encuentran intervenidos otros elementos en condiciones similares a las que presentó la columna que se difundió en redes sociales.

“Las intervenciones que estamos llevando a cabo garantizan los más altos estándares de calidad, incluso frente a cargas extremas”, agregó.