Alcaldía de SDE intervendrá entorno del hospital de Los Mina

La Alcaldía de Santo Domingo Este (SDE) anunció que contempla poner en marcha un plan de retiro de vendedores informales establecidos en los alrededores del hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, para garantizar un entorno limpio y saludable para los ciudadanos.

Explicó además, que lleva a cabo un proyecto de ruta y frecuencia tres veces al día en todo el municipio, para recoger la basura y las aguas contaminadas en los contenes.

La alcaldía respondió así al reportaje y editorial, publicados recientemente por Listín Diario, donde se recogen las denuncias de ciudadanos sobre la insalubridad que afecta a los alrededores de los hospitales de Santo Domingo.

La medida que contempla el retiro de vendedores informales del entorno del Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, hasta el momento no cuenta con una fecha estipulada o una ruta a seguir, sino que el proyecto se encuentra sobre la mesa y en evaluación de las estrategias a tomar en cuenta para que los vendedores no se queden sin su fuente de sustento para sus familias.

Ayer en los alrededores del centro se encontraban varios vendedores ambulantes; unos dicen que este es su espacio fijo, otros, que suelen mover con frecuencia.

Algunas de las cosas que se comercializan a las afueras de este espacio son ropa, calzados, comida rápida, frutas y snacks, lo cual, es el sustento de quienes se postran en los alrededores del hospital.

Esta problemática ha generado polémica en varios centros de salud, donde ya la alcaldía de correspondencia tomó acciones y se espera que la de Santo Domingo Este desarrolle medidas para reubicar a los vendedores ambulantes en otro espacio retirado de las instalaciones del hospital.

Al momento de la primera visita a los alrededores del centro que hicieron reporteros de Listín Diario, los ciudadanos describían a la esquina trasera como un “río de agua sucia”.

Se hace notar desde que se aproxima al centro de salud: agua cubierta de residuos, lama verde oscuro y hedor a líquido apodado por semanas, realidad que afecta también a los vecinos del centro.

La acera y el contén se encuentran ocupados, imposibilitando el paso en este extremo, obligando a los vecinos a caminar en el medio de la calle, la cual es altamente transitada por vehículos.

“Esto por aquí no se aguanta de lunes a viernes con esa agua posada; eso es un mal olor y, en siendo cosas, uno las ve flotando; pasar da miedo, y uno se enferma pisando eso”, contó en esa ocasión Mauricio Mendoza, motoconchista frente al centro de salud.

Dijo recorrido abarcó varios hospitales del Gran Santo Domingo, como el Félix María Goico y el Docente Doctor Francisco Moscoso Puello, reportándolos como los que más necesitan una intervención urgente.

En consecuencia, a este llamado la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), a través de su Dirección de Aseo Urbano y Equipos, tomó la iniciativa de extender sus jornadas de limpieza a otros centros.

Ciudad sanitaria y Moscoso Puello

Días atrás, la Alcaldía del Distrito Nacional también intervino los alrededores de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y posteriormente los del hospital Francisco Moscoso Puello, cuyos entornos habían generado alta preocupación entre sus comunitarios debido a las condiciones de insalubridad y a la ocupación de sus áreas por vendedores informales.

La recuperación del espacio público en el alrededor de la Ciudad Sanitaria abarca también el embellecimiento del área.