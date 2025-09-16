Intrant crea unidad de asistencia a víctimas por accidentes de tránsito

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), inauguró una Unidad de Atención a Víctimas de Siniestros de Tránsito (UAVT), un espacio para brindar asistencia a los accidentados y sus familiares.

La unidad lleva el nombre del doctor Cruz Jiminián, quien ofreció su apoyo junto a varios sindicalistas, con el objetivo de dar asistencia a los transportistas y motoconchistas, víctimas de un accidente de tránsito.

Este espacio cuenta con una oficina para orientar a los allegados de los accidentados en cuanto a procesos médicos, legales y psicológicos en distintos centros del país.

Entre los servicios, contará con asistencia psicológica, jurídica y social.

Para orientación legal gratuita estará disponible el número *462, opinión 2, para guiar sobre procesos judiciales y evitar la revictimización.

El doctor Cruz Jiminián aseguró que esta iniciativa se produjo debido a que en los hospitales se reciben ciudadanos con distintas necesidades, pero existía la necesidad de una unidad donde las víctimas de accidentes de tránsito pudieran acudir.

"Teníamos la necesidad de un espacio para las personas que sufren un accidente de tránsito, a esos chóferes que a veces son dejados tirados en la calle, y con esta unidad queremos abrir un espacio para que reciban asistencia", explicó a su llegada a la sede del Intrant donde estará la unidad.

Por su lado, la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reafirmó el compromiso de resguardar a las víctimas de accidentes de tránsito, brindándoles un espacio especializado para tratar distintas necesidades para no desamparar a quienes sufren un siniestro.

"Si hoy estamos aquí es porque la seguridad ciudadana es para expresar tantos temas para salvar vidas y eso es lo que estamos buscando", manifestó la ministra.

De igual manera, el director de Intrant, Milton Morrison, reafirmó su compromiso con las víctimas por accidentes y con la ciudadanía para la mejora del tránsito en el país.